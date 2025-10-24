Ardoino Tether | Mi piacerebbe comprare la Juventus ma al momento non c’è un piano né un venditore L’annuncio dell’azionista

Ardoino (Tether): «Mi piacerebbe comprare la Juventus ma al momento non c'è un piano né un venditore». Così l'azionista del club bianconero. L'avvicinarsi dell' assemblea degli azionisti della Juventus, fissata per il prossimo 7 novembre, sta accendendo i riflettori sul ruolo sempre più centrale di Tether. Il colosso attivo nel settore delle stablecoin è diventato un argomento di discussione centrale da quando, negli ultimi mesi, ha iniziato una scalata nel capitale sociale del club, rilevando azioni fino a diventarne il secondo azionista (dietro Exor) con una quota del 15%. In vista dell'assemblea, Tether ha deciso di assumere un ruolo da protagonista.

