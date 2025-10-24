Ardea le strappa il figlio di 4 mesi e fugge | rintracciato a Fiumicino

Ardea, 24 ottobre 2025 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza un 23enne argentino, domiciliato ad Ardea, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. L’episodio si è verificato a seguito di una lite culminata con la sottrazione del figlio di quattro mesi da parte dell’indagato, che si è allontanato alla guida di un’auto a noleggio. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha riferito come il compagno in passato avesse già posto in essere nei suoi confronti comportamenti vessatori, aggressioni fisiche e verbali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

