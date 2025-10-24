Architetture interiori | mostra personale di Giulia Osella
Architetture interiori Mostra personale di Giulia Osella a cura di Beatrice Cordaro 25 ottobre ore 18.00 presso Galleria Tilde Via G. Pipitone Federico 48, Palermo Ingresso libero - Dentro ciascun essere umano si erge un’architettura che non ha mura né fondamenta visibili, ma che plasma il nostro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
