Arcene. Il data center resta fermo al palo nonostante il dissequestro delle quote societarie della Vitali, che tramite la società Expand dovrebbe realizzare l’Innovation Hub su un’area agricola di 181mila metri quadrati. “Ci hanno assicurato – spiega il sindaco Roberto Ravanelli – che l’iter sarebbe proseguito in autunno. Nel frattempo, ciò che dovevamo e potevamo fare come amministrazione l’abbiamo fatto”. Il primo cittadino si riferisce ai vari passaggi urbanistici tra cui la rimozione dell’area interessata dal Plis della Gera d’Adda, mentre resta ancora da sciogliere il nodo legato al consumo di suolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Arcene, data center al palo: “Serve un progetto definitivo”