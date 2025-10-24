Arcene data center al palo | Serve un progetto definitivo
Arcene. Il data center resta fermo al palo nonostante il dissequestro delle quote societarie della Vitali, che tramite la società Expand dovrebbe realizzare l’Innovation Hub su un’area agricola di 181mila metri quadrati. “Ci hanno assicurato – spiega il sindaco Roberto Ravanelli – che l’iter sarebbe proseguito in autunno. Nel frattempo, ciò che dovevamo e potevamo fare come amministrazione l’abbiamo fatto”. Il primo cittadino si riferisce ai vari passaggi urbanistici tra cui la rimozione dell’area interessata dal Plis della Gera d’Adda, mentre resta ancora da sciogliere il nodo legato al consumo di suolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Ad Arcene un super data center per le «nuvole» del web: lavori previsti nel 2024 - Si tratta di un data center che verrà costruito a est della locale fermata ferroviaria su un’area agricola della superficie complessiva di 181mila metri quadrati di ... Riporta ecodibergamo.it
Arcene, verso il nuovo data center - Al Comune porterà introiti per circa quattro milioni di euro. Da ecodibergamo.it
Arcene, progetto per un nuovo mega data center: all'assemblea del Pd si presenta anche il sindaco (passato al centrodestra) e scoppiano scintille con gli ex colleghi - All’assemblea aperta del Pd di Arcene per i contrari all’insediamento di un data center si presenta a sorpresa il sindaco Roberto Ravanelli, che proprio per sostenere la maxi «fabbrica dei server», è ... bergamo.corriere.it scrive