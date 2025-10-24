Aquilonia AV | I Carabinieri denunciano un allevatore

Denunciato un allevatore dell’Alta Irpinia per mancata custodia di bovini sottoposti a sequestro, durante controlli a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nell’ambito del dispositivo previsto dalla Prefettura di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia e del NIPAAF di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, denunciavano un allevatore 60 enne dell’Alta Irpinia. Nello specifico, i militari, in collaborazione con il personale dell’A.S.L. di Avellino, nel Comune di Aquilonia (AV), rintracciavano una mandria di bovini al pascolo brado e privi di custodia, all’interno di un terreno privato, in assenza di autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it