Aquabike Lisa Benaglia figlia del campione mondiale si fa valere Moto d’acqua nel Dna Sulle orme del padre

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che la moto d’acqua fosse nel DNA di Lisa Benaglia era scontato e la figlia d’arte lo ha mostrato in gara. Lisa, figlia di Lorenzo, 59enne pluricampione mondiale e italiano, si è fatta valere a soli 13 anni (ne compirà 14 tra un mese) nella sua prima stagione in un campionato italiano di Aquabike, chiudendo al nono posto nella classifica Spark giovanile 12-14, che comprende atleti maschie e femmine. La pilota della JT Race ha ottenuto il nono posto nella prima manche dell’ultima tappa disputatasi ad Olbia e l’ottavo nella seconda, entrando nella top ten della classifica generale. Il suo allenatore è chiaramente il padre Lorenzo, fermo nella seconda parte di questa stagione, e dedicatosi soltanto alla figlia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

aquabike lisa benaglia figlia del campione mondiale si fa valere moto d8217acqua nel dna sulle orme del padre

© Sport.quotidiano.net - Aquabike Lisa Benaglia, figlia del campione mondiale, si fa valere. Moto d’acqua nel Dna. Sulle orme del padre

Altri contenuti sullo stesso argomento

aquabike lisa benaglia figliaAquabike Lisa Benaglia, figlia del campione mondiale, si fa valere. Moto d’acqua nel Dna. Sulle orme del padre - Che la moto d’acqua fosse nel DNA di Lisa Benaglia era scontato e la figlia d’arte lo ha mostrato in gara. Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Aquabike Lisa Benaglia Figlia