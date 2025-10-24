Che la moto d’acqua fosse nel DNA di Lisa Benaglia era scontato e la figlia d’arte lo ha mostrato in gara. Lisa, figlia di Lorenzo, 59enne pluricampione mondiale e italiano, si è fatta valere a soli 13 anni (ne compirà 14 tra un mese) nella sua prima stagione in un campionato italiano di Aquabike, chiudendo al nono posto nella classifica Spark giovanile 12-14, che comprende atleti maschie e femmine. La pilota della JT Race ha ottenuto il nono posto nella prima manche dell’ultima tappa disputatasi ad Olbia e l’ottavo nella seconda, entrando nella top ten della classifica generale. Il suo allenatore è chiaramente il padre Lorenzo, fermo nella seconda parte di questa stagione, e dedicatosi soltanto alla figlia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquabike Lisa Benaglia, figlia del campione mondiale, si fa valere. Moto d’acqua nel Dna. Sulle orme del padre