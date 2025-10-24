Aprire le porte della finanza all’innovazione
L’ innovazione poggia sulla finanza. La finanza non può essere solo bancocentrica. Sarebbe saggio concentrarsi anziché sugli extraprofitti – che non esistono – sulla crescita del Paese. Edoardo Narduzzi ha lanciato il sasso nello stagno. E indica una strada. Che valga la pena percorrerla lo dicono anche due ‘Occasional paper’ della Banca d’Italia. Il primo, di inizio ottobre, fa i raggi x alle Start up innovative dal 2010 al 2024, dividendole in due gruppi (le imprese innovative definite dallo Start up Act e quelle finanziate da venture capital ) e mettendole a confronto, poi, con le nuove imprese non innovative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
