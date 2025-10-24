Appuntamenti nel weekend con l' Accademia Cittadella Nicolaiana
Tornano i tour a contributo libero in collaborazione tra l’Accademia Cittadella Nicolaiana e Slowtravels. Venerdì 24 ottobre e domenica 2 novembre! 24 Ottobre ore 18.00 - Bari anno 1000 - Le pergamene segrete di San Nicola - Bizantini, Longobardi, Normanni e San Nicola: il secolo incredibile. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondisci con queste news
Gli appuntamenti del weekend in provincia di #Varese - facebook.com Vai su Facebook
Roma eventi Weekend. Moulin Rouge! al Sistina Chapiteau, Cattelan al Brancaccio, Dalí a Palazzo Cipolla e molto altro - All'Auditorium Parco della Musica, tornano gli appuntamenti della Festa del Cinema. Secondo ilmessaggero.it