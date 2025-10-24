Approvato il Piano d’area vasta tra le aziende della Toscana Sud Est
GROSSETO Via libera dalla giunta regionale al piano di programmazione integrata dell’ area vasta sanitaria Sud Est valido per i prossimi tre anni, dal 2025 al 2027, e che coinvolge i territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Un piano che punta a sviluppare ulteriori nuovi modelli organizzativi, sinergie e percorsi interaziendali, a migliorare appropriatezza della spesa farmaceutica, a spingere sull’acceleratore dell’ innovazione delle tecnologie sanitarie: tra le novità il progetto di potenziamento dell’attività di oncoematologia degli specialisti dell’azienda ospedaliero universitaria all’ospedale di Grosseto, il pieno accentramento della lavorazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti e, sempre sul piano dei percorsi di centralizzazione, l’operatività del dipartimento interaziendale della medicina di laboratorio, oltre all’istituzione del coordinamento per la promozione della salute di genere e Codice rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
