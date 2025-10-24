GROSSETO Via libera dalla giunta regionale al piano di programmazione integrata dell’ area vasta sanitaria Sud Est valido per i prossimi tre anni, dal 2025 al 2027, e che coinvolge i territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Un piano che punta a sviluppare ulteriori nuovi modelli organizzativi, sinergie e percorsi interaziendali, a migliorare appropriatezza della spesa farmaceutica, a spingere sull’acceleratore dell’ innovazione delle tecnologie sanitarie: tra le novità il progetto di potenziamento dell’attività di oncoematologia degli specialisti dell’azienda ospedaliero universitaria all’ospedale di Grosseto, il pieno accentramento della lavorazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti e, sempre sul piano dei percorsi di centralizzazione, l’operatività del dipartimento interaziendale della medicina di laboratorio, oltre all’istituzione del coordinamento per la promozione della salute di genere e Codice rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Approvato il Piano d’area vasta tra le aziende della Toscana Sud Est