Approvata all’unanimità la mozione di Cesena Siamo Noi per una ' Carta Cultura Cesena'
“Un primo passo concreto per una città più aperta, inclusiva e partecipativa. Il consiglio comunale di Cesena ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo Cesena Siamo Noi per l’istituzione della ‘Carta Cultura Cesena’, uno strumento pensato per favorire l’accesso dei residenti ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
