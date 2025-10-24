Appena diplomato si dedica alla riapertura del ristorante di famiglia Tra le specialità il ' pan pizza'

È stata fortemente voluta dal giovanissimo Mattia Manara la riapertura dello Spicchio d'Oro, pizzeria, ristorante e pub a San Savino di Fusignano. Appena diplomato, con il supporto dei genitori e in particolare della madre, Solaini Vilma, titolare dell'azienda, Mattia ha costruito nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

