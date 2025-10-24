Appena 15 anni al volante di un' auto in fuga | la folle corsa con i carabinieri all' inseguimento

Un quindicenne al volante di un’auto in fuga, un diciassettenne che impennava su una moto rubata. Minorenni colti in flagrante nel corso dei controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Poggioreale nella periferia orientale della città.Il primo episodio riguarda un ragazzo di 15 anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

