Appalti e Ccnl al centro dell’evento FonARCom | contrattazione Cifa-Confsal oltre il principio di equivalenza

Svolta nel mondo degli appalti: non esiste più un solo modello contrattuale “valido”, ma coesistono più contratti collettivi, purché rispondano a criteri di qualità, coerenza e tutela dei lavoratori. È stata questa la riflessione al centro dell’evento FonARCom dal titolo “Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta”, che si è svolto in occasione della Convention dei Consulenti del Lavoro, in corso in questi giorni a Napoli. Un vero e proprio talk tecnico sul principio di equivalenza contrattuale, introdotto dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 362023) e ripreso dal correttivo appalti e dalle Linee guida Anac. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

