Appalti e Ccnl al centro dell’evento FonARCom | contrattazione Cifa-Confsal oltre il principio di equivalenza
Svolta nel mondo degli appalti: non esiste più un solo modello contrattuale “valido”, ma coesistono più contratti collettivi, purché rispondano a criteri di qualità, coerenza e tutela dei lavoratori. È stata questa la riflessione al centro dell’evento FonARCom dal titolo “Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta”, che si è svolto in occasione della Convention dei Consulenti del Lavoro, in corso in questi giorni a Napoli. Un vero e proprio talk tecnico sul principio di equivalenza contrattuale, introdotto dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 362023) e ripreso dal correttivo appalti e dalle Linee guida Anac. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BRT DI MELPIGNANO LECCE : i lavoratori in sciopero contro la saga degli appalti dubbi, molto dubbi della committenza. La BRT esercita pressioni fortissime perché i driver svolgano mansioni non previste dal CCNL, perché i carichi di lavoro siano al limite de - facebook.com Vai su Facebook
CCNL Metalmeccanici: spiragli di convergenza dopo gli ultimi incontri - Trattativa sul rinnovo del CCNL Metalmeccanico: affrontati i capitoli normativi, restano distanze su più dossier, nuovo round fissato per 30 e 31 ottobre. Segnala msn.com
VIDEO | Lavoro, incontro su appalti e Ccnl: il principio di equivalenza apre alla qualità - Cafà (FonARCom): "Il benessere dell'impresa passa dal benessere del lavoratore e oggi viene sancito il fatto che il contratto Cifa- dire.it scrive
Appalti pubblici e CCNL: aumenta il rischio di contenzioso per le imprese - Il decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici suscita preoccupazioni tra le imprese inerenti l’assetto delle relazioni industriali e le concrete tutele di lavoratori. Segnala ipsoa.it