Apnea | consigli per lo sport del silenzio che coniuga l' armonia mente-corpo

Possono praticarla giovani e adulti: ecco come dal corso in piscina si imparerà a immergersi nel mare aperto. Preparazione fisica, controllo mentale, il ruolo dello yoga e delle tecniche di respirazione: in acqua con l’istruttore Marco Cosentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Apnea: consigli per lo sport del silenzio che coniuga l'armonia mente-corpo

