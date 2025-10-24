Apicoltura aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento

La Regione Calabria – dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, settore ambiente e zootecnia, con il decreto dirigenziale n. 15121, ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relative all’annualità 2023 dell’intervento Sra18 “Impegni per l’Apicoltura”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it