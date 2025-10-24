Antonella Sbuelz presenta Il movimento del volo a Buttrio
Primo appuntamento della rassegna letteraria "La forza delle donne" organizzata dal Comune di Buttrio.Giovedì 30 ottobre alle ore 20:00 in Municipio - Sala Europa - Antonella Sbuelz in dialogo con Marta Rizzi presenta il suo romanzo "Il movimento del volo". Un percorso attraverso le vite e le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
