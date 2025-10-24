Antisemitismo Metsola e Picierno a casa di Liliana Segre | Lezione di resilienza per l’Europa

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ottobre 2025 – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno hanno fatto visita a  Liliana Segre nella sua casa di Milano. Segre, sopravvissuta all’Olocausto e testimone della Shoah, è da decenni voce autorevole contro l’antisemitismo e la banalizzazione del male. Nominata senatrice a vita per il suo impegno civile, continua a dedicarsi all’educazione alla memoria e alla difesa dei diritti civili. L’incontro, riservato ma denso di significato, è stato reso noto sui canali ufficiali dell’Europarlamento e rilanciato dalle protagoniste. L’incontro a casa Segre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

