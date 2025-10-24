Anticipo Serie A Milan-Pisa 2-2

22.47 Rocambolesco pareggio a San Siro. Diagonale di Leao in posizione defilata dal limite, Semper lo vede tardi e lo score si sblocca al 7'.I rossoneri tengono palla, ma il 1° tempo scorre via senza altri sussulti. Il copione sembra riproporsi nella ripresa, col Pisa un po' più attivo.Cuadrado prova dal limite, braccio di De Winter: il colombiano fa pari dal dischetto (60').Leao scheggia la traversa (64'), Semper bravo su Saelemaekers. Nzola (86') beffa nello spazio la difesa rossonera. Athekame pesca il jolly da lontano al 93'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

