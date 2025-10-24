Anticipazioni Tale e Quale Show del 24 ottobre le imitazioni della quinta puntata

La gara si fa sempre più serrata a  Tale e Quale Show, lo spettacolo del venerdì sera di  Rai1  condotto da  Carlo Conti, che torna in onda  venerdì 24 ottobre alle 21,30  con la  quinta puntata. La classifica, ancora tutta da decidere, è ancora aperta: le imitazioni in programma questa settimana sono tra le più attese di quest’edizione. Tale e Quale Show, anticipazioni del 24 ottobre. Tra i momenti più attesi,  Carmen Di Pietro  proverà a calarsi nei panni — e nella voce — di  Orietta Berti, un’icona della melodia italiana difficile da eguagliare per grazia e precisione vocale, ancora oggi amatissima dai giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it

