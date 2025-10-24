Anticipazioni Tale e Quale Show del 24 ottobre le imitazioni della quinta puntata

La gara si fa sempre più serrata a Tale e Quale Show, lo spettacolo del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, che torna in onda venerdì 24 ottobre alle 21,30 con la quinta puntata. La classifica, ancora tutta da decidere, è ancora aperta: le imitazioni in programma questa settimana sono tra le più attese di quest’edizione. Tale e Quale Show, anticipazioni del 24 ottobre. Tra i momenti più attesi, Carmen Di Pietro proverà a calarsi nei panni — e nella voce — di Orietta Berti, un’icona della melodia italiana difficile da eguagliare per grazia e precisione vocale, ancora oggi amatissima dai giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Tale e Quale Show del 24 ottobre, le imitazioni della quinta puntata

News recenti che potrebbero piacerti

Tornano le imitazioni di Tale e Quale Show 2025, che nella puntata in onda venerdì 17 ottobre avrà un nuovo giudice speciale: il comico Andrea Pucci. Ecco tutte le anticipazioni di stasera - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show, chi sarà il quarto giudice: tutte le anticipazioni di venerdì 3 ottobre • Carlo Conti torna con Tale e Quale Show, in onda venerdì 3 ottobre su Rai 1 per la seconda puntata. Ecco tutte le anticipazioni. - X Vai su X

Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni - Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera. Come scrive libero.it

Tale e Quale Show, anticipazioni della puntata di stasera 24 ottobre - Tutto pronto per la quinta punta di Tale e Quale Show, l'appuntamento con il talent di Carlo Conti tornerà stasera - Da corrieredellumbria.it

Tale e Quale Show, Nicola Savino quarto giudice il 24 ottobre - Quali sono le imitazioni previste nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 24 ottobre? Come scrive msn.com