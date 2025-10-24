Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 ottobre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna continuano le ricerche di Ekrem e tutta la sua famiglia è preoccupata. Tahir sospetta che la madre stia nascondendo qualcosa; Sahinde, infatti, fa un’importante confessione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 15 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Another Love, replica puntata 24 ottobre in streaming | Video Mediaset