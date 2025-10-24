Annunziata | ‘non vado in Israele con delegazione Parlamento UE deciso con Pd’
''il Parlamento israeliano non è pronto per parlare di pace. Questa decisione è stata presa concordemente con il Pd''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Annunziata, 'non vado in Israele con Pe, deciso con il Pd' - La recente approvazione della legge per l'annessione della Cisgiordania ed i continui e indiscriminati attacchi alle Nazioni Unite dimostrano che il Parlamento israeliano non è pronto per parlare di ... Segnala ansa.it