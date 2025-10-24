Annunziata | ‘non vado in Israele con delegazione Parlamento UE deciso con Pd’

Imolaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''il Parlamento israeliano non è pronto per parlare di pace. Questa decisione è stata presa concordemente con il Pd''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Annunziata: ‘non vado in Israele con delegazione Parlamento UE, deciso con Pd’

