Annunciate le date di Pooh 60 – La Nostra Storia si parte dai palasport
MILANO – “Ci siamo! “Pooh 60 – La Nostra Storia” che abbia inizio! Per lanciare il nostro 60° anniversario, un evento più unico che raro, non potevamo che partire con i concerti fatti nei palasport: un luogo che per la storia dei Pooh, come sapete molto bene, è importantissimo!”. Lo annunciano Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Red Canzian. I biglietti saranno disponibili da oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 16. Ecco le 14 date “che renderanno questi live incredibili”, come affermano i Pooh sui loro canali social: – 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (DATA 0) – 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum – 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena – 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport – 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum – 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele – 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
