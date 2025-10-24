MILANO – “Ci siamo! “Pooh 60 – La Nostra Storia” che abbia inizio! Per lanciare il nostro 60° anniversario, un evento più unico che raro, non potevamo che partire con i concerti fatti nei palasport: un luogo che per la storia dei Pooh, come sapete molto bene, è importantissimo!”. Lo annunciano Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Red Canzian. I biglietti saranno disponibili da oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 16. Ecco le 14 date “che renderanno questi live incredibili”, come affermano i Pooh sui loro canali social: – 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (DATA 0) – 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum – 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena – 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport – 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum – 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele – 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Annunciate le date di “Pooh 60 – La Nostra Storia”, si parte dai palasport