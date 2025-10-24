Annunciata la morte di Godzilla?!
Godzilla ha avuto una carriera leggendaria, dal Giappone al Nord America fino al resto del mondo. Mentre è in arrivo il sequel del film giapponese Godzilla Minus One, il MonsterVerse di Legendary continua a espandersi con un nuovo capitolo, Godzilla x Kong, previsto per il 2027. Ma una notizia inaspettata ha scosso i fan: la casa editrice IDW ha svelato una nuova trama a fumetti dal titolo “The Death of Godzilla” – La morte di Godzilla – che segnerà un punto di svolta per il Re dei Mostri. A rendere l’evento ancora più speciale, sarà coinvolto un artista leggendario dei comics: Dan Jurgens, celebre per aver disegnato la morte di Superman per mano di Doomsday, realizzerà la copertina del sesto numero della serie Godzilla targata IDW Publishing. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
