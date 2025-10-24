Annunciata la Capitale italiana del libro 2026

Sarà Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano per la proclamazione. Il dossier presentato dall’Amministrazione e votata all’unanimità dalla giuria ha per titolo: «Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro». Al Comune toscano verrà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma. Le altre città finaliste erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce) e Tito (Potenza). 🔗 Leggi su Lettera43.it

