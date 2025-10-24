Annunciata la Capitale italiana del libro 2026
Sarà Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, riuniti nella Sala della Crociera della sede del Collegio Romano per la proclamazione. Il dossier presentato dall’Amministrazione e votata all’unanimità dalla giuria ha per titolo: «Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro». Al Comune toscano verrà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma. Le altre città finaliste erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce) e Tito (Potenza). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale di AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025 acmonza.com/it/news/becket - X Vai su X
Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale di AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. A seguito del completamento d - facebook.com Vai su Facebook
Annunciata la Capitale italiana del libro 2026 - Le altre città finaliste erano Perugia, Carmagnola (Torino), Nardò (Lecce) e Tito (Potenza). Secondo lettera43.it
È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. L'annuncio del ministro Giuli nella cerimonia - Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza). Secondo rainews.it
Pistoia è la Capitale Italiana del Libro 2026: il ministro Giuli annuncia la nomina a Roma - La nomina è stata annunciata dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nella Sala ... Lo riporta gonews.it