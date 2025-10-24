Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena al Morlacchi con Scandalo di Ivan Cotroneo

La stagione 2526 del Teatro Morlacchi di Perugia prosegue con Scandalo, la nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, regista, sceneggiatore e scrittore tra i più apprezzati del panorama italiano contemporaneo. In scena due eccezionali attori come Anna Valle e Gianmarco Saurino, insieme. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Presentata oggi in Conferenza Stampa la Stagione di Prosa 2026 del Teatro Marrucino, firmata per il quinto anno consecutivo dal M° Davide Cavuti. Massimo Popolizio, Leo Gullotta, Massimiliano Gallo, Anna Valle, Giuseppe Zeno, Anna Galiena, Gabriele Mu - facebook.com Vai su Facebook

Ci siamo! Domani SCANDALO debutterà a Spoleto e poi girerà l'Italia fino al 1 febbraio! Non vediamo l'ora di seguire le tappe con voi! Gianmarco Saurino Anna Valle @giasau Ivan Cotroneo - X Vai su X

Teatro Dante con 8 spettacoli. Da Anna Valle a Leo Gassmann: i big della prosa sono in arrivo - In scena artisti del calibro di Gianmarco Saurino, Amanda Sandrelli e Pamela Villoresi, con una rassegna speciale anche per le famiglie. Lo riporta msn.com

Anna Valle e Gianmarco Saurino al Michelangelo di Modena con “Scandalo” - Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena Anna Valle e Gianmarco Saurino saranno in scena con il nuovo spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo: Scandalo. Riporta sassuolo2000.it

Anna Valle a teatro: "Basta tabù e pregiudizi" - Cento, stasera lo spettacolo alla Pandurera: "Con ’Scandalo’ racconto il tema della differenza di età nei rapporti, che non è sdoganato" ... Lo riporta msn.com