Stasera alle 21 alla Pandurera di Cento va in scena ‘Scandalo’, commedia brillante con Gianmarco Saurino e Anna Valle. E’ proprio lei che ci racconta l’opera che parla di tabu e pregiudizi davanti ad una storia d’amore tra una donna matura e un giovane uomo. Torna nel ferrarese dopo l’esperienza della fiction ‘Lea’ a Ferrara: cosa le è rimasto di quell’esperienza? "Con il cuore torno spesso a Ferrara dove sono stata per due stagioni con un grande regista e un grande cast. E’ sempre un bel ricordo. Sia Ferrara che il set in sé, li abbiamo vissuti in un modo molto amichevole. Poi Ferrara, come Vicenza dove vivo, ha il bello di poter andare ovunque in bicicletta e quindi ci torno spesso con il pensiero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anna Valle a teatro: "Basta tabù e pregiudizi"