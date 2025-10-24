Animali autorizzata nuova cura per peritonite infettiva felina Brambilla | Un’altra promessa mantenuta e tantissimi gatti salvati

“Un’altra promessa mantenuta, e tantissimi gatti salvati da morte pressoché certa”. Con queste parole l’on Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, annuncia la circolare, firmat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Animali, autorizzata nuova cura per peritonite infettiva felina. Brambilla: “Un’altra promessa mantenuta e tantissimi gatti salvati”

