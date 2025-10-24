Anima in legno e 230 posti letto | inaugurato il nuovo studentato Camplus Padova Turazza

L’anno accademico 20252026 dell'Università di Padova si è aperto con una novità: è infatti già operativo lo studentato universitario “Camplus Padova Turazza”, nato dalla riqualificazione di un’area cittadina dismessa per oltre vent'anni.La cerimonia di inaugurazione è avvenuta oggi, venerdì 24. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

