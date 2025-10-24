Angiola inaugura il comitato con Stea | Sarà la casa del confronto e delle proposte per il nostro territorio

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nunzio Angiola, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia nella lista ‘Avanti Popolari con Decaro’, inaugura il suo comitato a Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio n. 80 (accanto alla Banca Bper). Per l’occasione, arriverà in città Gianni Stea, assessore regionale al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Angiola inaugura il comitato con Stea: “Sarà la casa del confronto e delle proposte per il nostro territorio” - Nunzio Angiola, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia nella lista ‘Avanti Popolari con Decaro’, inaugura il suo comitato a Foggia ... foggiatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Angiola Inaugura Comitato Stea