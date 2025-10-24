Angiola inaugura il comitato con Stea | Sarà la casa del confronto e delle proposte per il nostro territorio
Nunzio Angiola, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia nella lista ‘Avanti Popolari con Decaro’, inaugura il suo comitato a Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio n. 80 (accanto alla Banca Bper). Per l’occasione, arriverà in città Gianni Stea, assessore regionale al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da questo ingresso il Teatro Verdi Firenze si prepara ad accogliere il pubblico di questa sera, per il concerto di inaugurazione della ’. Al mattino il teatro è così: , , . Si racco - facebook.com Vai su Facebook
Angiola inaugura il comitato con Stea: “Sarà la casa del confronto e delle proposte per il nostro territorio” - Nunzio Angiola, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia nella lista ‘Avanti Popolari con Decaro’, inaugura il suo comitato a Foggia ... foggiatoday.it scrive