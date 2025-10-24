ANGI ospita Domenico De Rosa all’AI & VR Festival Il Cavaliere e imprenditore interviene su intelligenza artificiale e realtà virtuale applicate a industria e logistica

Si è svolta a Torino la giornata conclusiva dell’AI VR Festival promossa da ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tra gli ospiti è intervenuto il Cavaliere Domenico De Rosa imprenditore e guida del Gruppo SMET. Il suo contributo ha messo al centro l’uso concreto delle tecnologie emergenti per la competitività del sistema produttivo italiano con particolare attenzione alle filiere manifatturiere e alla logistica avanzata Dichiarazioni del Cavaliere Domenico De Rosa «L’intelligenza artificiale e la realtà virtuale servono se risolvono problemi reali. Parlo di sicurezza dei lavoratori tracciabilità dei flussi riduzione degli errori ottimizzazione dei consumi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

