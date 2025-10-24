Angelina Jolie in visita all' Ospedale Bambino Gesù di Roma | Sono grata ai medici per le cure ai bambini che ho incontrato
L'attrice ha incontrato piccoli ricoverati, medici e infermieri, auspicando livelli di assistenza sempre più elevati per aiutare bambini e famiglie che arrivano dalle zone di guerra e che sono costretti a trascorrere in ospedale molto tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
La star Angelina Jolie nel film di Alice Winocour e il biopic dell’amicizia tra Kate Moss e il pittore Lucien Freud. I titoli del festival romano legati al mondo del fashion. - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Jolie al Bambino Gesù di Roma per incontrare i piccoli pazienti dell’ospedale https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/23/news/angelina_jolie_bambino_gesu_roma_ospedale-424932016/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Roma, Angelina Jolie incontra i piccoli pazienti all'ospedale Bambino Gesù - L’attrice statunitense ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù. Segnala notizie.it
Angelina Jolie in visita ai piccoli malati al Bambino Gesù - Angelina Jolie in visita a sorpresa all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: l’attrice incontra bambini, medici e infermieri, lodando l’ospedale. lascimmiapensa.com scrive
Angelina Jolie all'ospedale Bambino Gesù: grata per aiuto ai bimbi - Visita inattesa al Bambino Gesù di Angelina Jolie che ha incontrato i bimbi ricoverati ed il personale sanitario. rainews.it scrive