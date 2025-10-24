Angelina Jolie in visita all' Ospedale Bambino Gesù di Roma | Sono grata ai medici per le cure ai bambini che ho incontrato

Vanityfair.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice ha incontrato piccoli ricoverati, medici e infermieri, auspicando livelli di assistenza sempre più elevati per aiutare bambini e famiglie che arrivano dalle zone di guerra e che sono costretti a trascorrere in ospedale molto tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelina Jolie in visita all'Ospedale Bambino Gesù di Roma: «Sono grata ai medici per le cure ai bambini che ho incontrato»

