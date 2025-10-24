Angela Baraldi dal vivo Questa sera al Mama’s Club

Questa sera al Mama’s Club di via San Mama a Ravenna alle 21.30 ’Suner canzone d’autore’, protagonista sarà Angela Baraldi. Con lei Federico Fantuz alla chitarra; Giovanni Fruzzetti al basso, tastiera e cori e Daniele Buffoni alla batteria. Una voce graffiante, un’anima ribelle e un talento che attraversa musica e cinema con la stessa intensità. Poche artiste, infatti, in Italia, possono vantare un percorso così eclettico e autentico come quello di Angela Baraldi, cantante e attrice bolognese che dagli anni ’80 a oggi ha lasciato un segno profondo nella scena rock e nel panorama cinematografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angela Baraldi dal vivo. Questa sera al Mama’s Club

Leggi anche questi approfondimenti

Ci siamo quasi - sabato arriva ANGELA BARALDI @Officina Meca FE SUNER Festival ? Grazie di cuore - come sempre - a Nicholas Stochino per questa bellissima intervista che oggi potete trovare su la Nuova Ferrara! Ci vediamo sabato, sotto i nostri gra - facebook.com Vai su Facebook

Angela Baraldi in concerto, per Uglydogs https://bassanonet.it/cultura/33008-angela_baraldi_in_concerto_per_uglydogs.html… #bassanonet - X Vai su X

Angela Baraldi: «Un nuovo disco per suonare dal vivo. Il cinema? Può essere un tritacarne. Un produttore con cui dovevo parlare di lavoro fece partire un porno» - «Smettila di farmi sentire le tue canzoni come fossero merda, sono belle canzoni, finisci questo disco». Come scrive corriere.it

Angela Baraldi: "Il mio disco lontano dalle mode e fatto per suonare live" - Sono passati otto anni dal precedente album e Angela Baraldi torna con "3021", il nuovo disco che esce su etichetta Caravan, quella di Francesco De Gregori. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Angela Baraldi, il mio disco fatto per suonare live - (di Gioia Giudici) "Sono disincantata, non credo che il disco spaccherà, l'ho fatto perché volevo suonare dal vivo" dice con grande onestà Angela Baraldi, presentando '3021', il nuovo disco prodotto ... Riporta ansa.it