Aneurisma cerebrale | la malattia silenziosa che colpisce fino al 10% della popolazione e che Kim Kardashian ha appena rivelato

La star dei reality e imprenditrice Kim Kardashian ha recentemente svelato di convivere con un aneurisma cerebrale, una rivelazione che ha colto di sorpresa milioni di fan in tutto il mondo. La confessione, fatta durante l’anteprima della settima stagione del suo show The Kardashians, ha riportato l’attenzione su una condizione medica più diffusa di quanto si pensi, ma spesso ignorata fino a quando non diventa pericolosa. Un aneurisma cerebrale è una dilatazione anomala che si forma in un punto di particolare fragilità di un’arteria del cervello. Immaginate un palloncino che si gonfia lungo un vaso sanguigno: la parete arteriosa, indebolita e assottigliata, non riesce più a contenere adeguatamente il flusso di sangue e cede, formando una sporgenza che può avere forme e dimensioni diverse. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Aneurisma cerebrale: la malattia silenziosa che colpisce fino al 10% della popolazione (e che Kim Kardashian ha appena rivelato)

