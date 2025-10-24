Aneurisma cerebrale Annuncio improvviso della famosa | le immagini preoccupano tutti
La super vip ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di aneurisma cerebrale, una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo. La star, 45 anni, conosciuta per il suo ruolo in un reality e per la sua carriera da imprenditrice, ha condiviso il delicato annuncio nel teaser del primo episodio della settima stagione del suo show, trasmesso giovedì sulla piattaforma Hulu. Nel breve video, la telecamera mostra lei mentre si sottopone a una risonanza magnetica cerebrale, e una voce medica la informa: “C’è tipo un piccolo aneurisma”. Le immagini, seppur brevi, hanno suscitato grande preoccupazione tra i fan, mentre al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Kim Kardashian rivela: “Mi è stato diagnosticato un aneurisma cerebrale” - La star 45enne ha anche raccontato per la prima volta le difficoltà vissute durante il matrimonio con Kanye West ... Lo riporta msn.com