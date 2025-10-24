Andy Muschietti aggiorna sul suo film di Batman nel DCU di James Gunn

Il nuovo Universo DC è partito a bomba con Superman, un film acclamato sia dalla critica che dal pubblico, che è rapidamente diventato il film di supereroi con il maggior incasso dell'anno. Con un incasso totale al botteghino di oltre 614 milioni, il DCU è partito alla grande, ma il franchise potrà procedere a pieno ritmo solo una volta completata la Trinità DC. Sia Batman che Wonder Woman hanno ancora bisogno dei loro film solisti per stabilire veramente il nucleo dell'universo, e il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha ripetutamente sottolineato che l'introduzione di questi eroi è una priorità assoluta.

