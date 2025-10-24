Andreose una vita dal mare ai libri con Venezia come maestra
Mario Andreose è una figura centrale dell'editoria italiana, uno dei silenziosi autori del romanzo di formazione di almeno tre generazioni di giovani. Esce oggi per La nave di Teseo il suo terzo libro, Un'educazione veneziana (pagg. 208, euro 20) e il mio primo pensiero - sia prima che dopo la lettura - va alla persona fisica di Mario, al suo aplomb, alla sua eleganza naturale, di cui il libro appare come una sorta di prolungamento parlante. Un libro spiritualmente affacciato sulla Giudecca dal podio delle Zattere - quindi una Venezia «esterna» - a segnare una vocazione marittima che traspare, più che dal contenuto del racconto, dal suo tono particolare.
