Andrea Sempio sottoposto a visita forense per misurazioni antropometriche
Accompagnato dai legali, è giunto all’Istituto di Medicina Legale di Milano nel primo pomeriggio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Andrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Si ridisegna la scena del crimine di Chiara Poggi - Andrea Sempio è stato convocato in Procura oggi, 24 ottobre, per nuovi esami a sorpresa. Scrive msn.com
Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo - Andrea Sempio è stato convocato presso l'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano per un'ispezione corporale su richiesta della dottoressa ... Segnala fanpage.it
Andrea Sempio sottoposto a rilievi antropometrici a Milano: misurate caviglie, piedi, braccia, peso e statura - Gli elementi raccolti oggi da Cristina Cattaneo dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo ... Scrive msn.com