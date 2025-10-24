Andrea Sempio sottoposto a visita forense per misurazioni antropometriche

Lidentita.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accompagnato dai legali, è giunto all’Istituto di Medicina Legale di Milano nel primo pomeriggio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

andrea sempio sottoposto a visita forense per misurazioni antropometriche

© Lidentita.it - Andrea Sempio sottoposto a visita forense per misurazioni antropometriche

Scopri altri approfondimenti

andrea sempio sottoposto visitaAndrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Si ridisegna la scena del crimine di Chiara Poggi - Andrea Sempio è stato convocato in Procura oggi, 24 ottobre, per nuovi esami a sorpresa. Scrive msn.com

andrea sempio sottoposto visitaGarlasco, Andrea Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo - Andrea Sempio è stato convocato presso l'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano per un'ispezione corporale su richiesta della dottoressa ... Segnala fanpage.it

Andrea Sempio sottoposto a rilievi antropometrici a Milano: misurate caviglie, piedi, braccia, peso e statura - Gli elementi raccolti oggi da Cristina Cattaneo dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio Sottoposto Visita