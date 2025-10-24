Andrea Sempio sottoposto a rilievi antropometrici a Milano | misurate caviglie piedi braccia peso e statura

Garlasco (Pavia) – Trasferta milanese per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Stando a quanto riferito da “Dentro la notizia”, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio è arrivato intorno alle 15 insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche. In particolare, all’uomo sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

