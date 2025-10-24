Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche di caviglie piedi e statura

AGI - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si trova nella clinica Mangiagalli di Milano per essere sottoposto a misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Lo ha reso noto il programma 'Dentro la notizia'. A effettuare gli accertamenti è l'antropologa forense Cristina Cattaneo su disposizione della Procura di Pavia. Si tratta di elementi che dovranno essere messe in connessione con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con la BPA del RIS di Cagliari. Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. 🔗 Leggi su Agi.it

