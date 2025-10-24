Andrea Sempio | Massimo Lovati non può tradirmi Su di me un sacco di balle da andare fuori di testa Savu le Bozzole i riti satanici | non ne so niente

«Non c'è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Dalle apparizioni che ho visto, lui comunque continua a difendermi, continua a riportare che secondo lui io. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Sempio: «Massimo Lovati non può tradirmi. Su di me un sacco di balle da andare fuori di testa. Savu, le Bozzole, i riti satanici: non ne so niente»

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, si trova all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti" - X Vai su X

Andrea Sempio: «Lovati? Non c'è nessun segreto su di me che sa e che potrebbe rivelare» - «Non c'è nessun segreto su di me che Massimo Lovati sa e che potrebbe rivelare». Lo riporta ilmessaggero.it

Massimo Lovati e i prestiti da soggetti “legati alla ‘Ndrangheta”. L’ex avvocato di Sempio non va a testimoniare e il pm lo riconvoca - L'ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco aveva ricevuto denaro da soggetti legati alla 'Ndrangheta emettendo assegni scoperti ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip? L’ex avvocato di Andrea Sempio si prepara al reality show - Massimo Lovati potrebbe partecipare al prossimo Grande Fratello Vip, accanto ad altri nomi noti, secondo indiscrezioni. Lo riporta blitzquotidiano.it