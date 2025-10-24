Andrea Sempio fermato in diretta a Dentro la notizia | intercettato dalla troupe di Nuzzi

Colpo di scena nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Durante la puntata di venerdì 24 ottobre di Dentro la Notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, è arrivata un’esclusiva che potrebbe segnare una svolta nelle indagini. L’inviato Gianmarco Minga, collegato in diretta dalla clinica Mangiagalli di Milano, ha annunciato che Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi finito nuovamente al centro dell’attenzione della procura di Pavia, è stato convocato per una serie di rilievi antropometrici disposti dall’autorità giudiziaria. Poco prima delle 15, Sempio è arrivato alla clinica accompagnato dai suoi legali, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, insieme al consulente di parte Armando Palmegiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

