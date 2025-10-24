Andrea Sempio convocato per nuovi esami | Ispezioni su tutto il corpo

Nuovo colpo di scena nel caso di Garlasco. Andrea Sempio è stato convocato oggi, 24 ottobre, alla Clinica Mangiagalli di Milano per nuovi esami disposti a sorpresa dalla Procura di Pavia. L’uomo, indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi, si è presentato poco prima delle 15 accompagnato dal nuovo avvocato Liborio Cataliotti, dall’avvocata Angela Taccia e dal consulente tecnico Armando Palmegiani. A svelare la notizia è stato il programma di Canale 5 Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi. Secondo quanto riportato, Sempio sarebbe stato sottoposto a esami antropometrici completi, con misurazioni di caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it