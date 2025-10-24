Andrea Sempio convocato per nuovi esami | Ispezioni su tutto il corpo Si ridisegna la scena del crimine di Chiara Poggi

Andrea Sempio è stato convocato in Procura oggi, 24 ottobre, per nuovi esami a sorpresa. L'indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi, accompagnato dal nuovo avvocato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Si ridisegna la scena del crimine di Chiara Poggi

