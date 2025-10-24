Andrea Sempio convocato per esami antropometrici | prese misure di caviglie piedi arti superiori statura e peso

Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per nuovi esami a sorpresa. L'indagato per omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

