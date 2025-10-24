A Mattino 5 News, il programma condotto da Federica Panicucci, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco. In studio era presente Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi, che si è concentrata sulla posizione di Andrea Sempio. Il tema centrale della puntata del 24 ottobre è stato quello della cella telefonica agganciata dal telefono di Sempio la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’uccisione di Chiara Poggi. L’avvocata Bocellari ha sottolineato che, in base ai dati delle celle, Sempio sarebbe rimasto a Garlasco quel giorno e non avrebbe raggiunto Vigevano, come invece lui stesso ha sempre dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Andrea Sempio, a Mattino 5 la rivelazione dell’avvocato di Alberto Stasi