Andrea Sempio a Mattino 5 la notizia dell’avvocato di Alberto Stasi

A Mattino 5 News, il programma condotto da Federica Panicucci, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco. In studio era presente Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi, che si è concentrata sulla posizione di Andrea Sempio. Il tema della puntata di questa mattina, 24 ottobre, è stato infatti la cella telefonica agganciata dal telefono di Sempio la mattina del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi. Bocellari ha sottolineato che, secondo i dati delle celle, Sempio sarebbe rimasto a Garlasco quel giorno e non avrebbe raggiunto Vigevano, come invece ha sempre sostenuto.