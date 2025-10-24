Andrea Bocelli e la moglie Veronica messi ko dalla loro spiaggia di lusso I lettini lì costano 600 euro al giorno ma la coppia ci perde 2 milioni l’anno

Per il secondo anno di fila nel 2025 ha vinto il premio come “migliore beach club d’Italia”. Certo non è una spiaggia per tutti, visto che il prezzo per una postazione fissa (una delle 100 tende) per la stagione estiva è di 16 mila euro, e una giornata base in una tenda con lettini vale 600 euro, e può valere il doppio a seconda delle dimensioni. Eppure, l’Alpemare Beach di Forte dei Marmi continua a dare dispiaceri ai suoi due proprietari, Andrea Bocelli e la consorte Veronica Berti, che pure passano gran parte della loro estate animando quel beach club e offrendosi come valore aggiunto agli ospiti. 🔗 Leggi su Open.online

