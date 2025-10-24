Ancora veleni fra Fratelli d' Italia e Miccichè Spataro in aula | Non sarà mai più il nostro sindaco
“Siamo usciti da questa giunta perché questo sindaco non ci rappresenta più, non ci sentiamo rappresentati da questi valori”. Il consigliere comunale Pasquale Spataro torna ad attaccare il sindaco Francesco Miccichè con un intervento in aula che acuisce la spaccatura con Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il politico di Melito: "Scelta meditata e non priva di amarezza", il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: "I candidati possono scegliere per loro stessi se candidarsi, non possono farlo per gli altri" - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli d'Italia, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Fratelli d'Italia alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Segnala ilmattino.it
Fratelli d’Italia alla conquista della Lombardia: la mappa del potere meloniano in Regione - A Milano e dintorni nel partito comandano i La Russa, ma occhio alla corrente Mantovani. Si legge su msn.com
Sondaggio fake sulle imminenti regionali Marche, esposto di Fratelli d’Italia - A meno due giorni dal voto Fdi, per voce del deputato Giovanni Donzelli, si rivolge ad Agcom e Procura. Riporta ilrestodelcarlino.it