Ancora un incidente fatale | giovane motociclista muore sul colpo Chi è la vittima
Le strade del Ferrarese tornano a coprirsi di sangue. E’ ancora una volta drammatico il bilancio di un incidente stradale, avvenuto questa volta lungo la strada Acciaioli, all’altezza di via Canal da Mare (tra Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi), poco dopo le 12 di venerdì 24. Secondo quanto si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno: bilancio tragico e fatale, 3 morti - facebook.com Vai su Facebook
TRAGEDIA A MONTANARO - Schianto fatale in strada Pogliani: morto un giovane motociclista di 24 anni - FOTO - L'allarme è scattato nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre. Si legge su quotidianocanavese.it
Motociclista muore su strada Pogliani. E' Francesco Migliore, 24 anni - E' finito con la moto sotto un furgone Ducato condotto da un 26enne di Mercenasco. Da giornalelavoce.it
Tragico incidente in moto sulla statale 268 "del Vesuvio", Claudio muore dopo l'impatto - Una mattina di dolore e sgomento quella di oggi lungo la Statale 268, nel tratto che attraversa Somma Vesuviana, dove un motociclista di 27 anni, Claudio Paone, ha perso la vita in un terribile incide ... Riporta internapoli.it