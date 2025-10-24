Ancora un incidente fatale | centauro muore dopo aver perso il controllo della moto
Le strade del Ferrarese tornano a coprirsi di sangue. E’ ancora una volta drammatico il bilancio di un incidente stradale, avvenuto questa volta lungo la strada Acciaioli, all’altezza di via Canal da Mare (tra Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi), poco dopo le 12 di venerdì 24. Secondo quanto si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
